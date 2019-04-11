Sharp провела презентацию гибкого смартфона

Мы уже сообщали о том, что компания Sharp провела в Японии презентацию прототипа своего сгибающегося смартфона, который оснащен экраном диагональю 6,18 дюйма разрешением 3040 х 1440 пикселей.

Теперь же в Сети появился видеоролик, который позволяет оценить прототип более детально. Сопроводительная табличка также извещает о том, что радиус кривизны в сложенном состоянии составляет 3 мм, хотя по факту кажется, что между панелями практически не остается никакого расстояния.





Производитель уже заявил, что этот экран рассчитан на изгиб в обоих направлениях, а его ресурс составляет 300 000 подобных сгибаний.

Sharp надеется привлечь внимание других производителей и начать поставки подобных экранов для других смартфонов в ближайшие годы.