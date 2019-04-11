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Sharp провела презентацию гибкого смартфона
12:23 11.04.2019 |
Мы уже сообщали о том, что компания Sharp провела в Японии презентацию прототипа своего сгибающегося смартфона, который оснащен экраном диагональю 6,18 дюйма разрешением 3040 х 1440 пикселей.
Теперь же в Сети появился видеоролик, который позволяет оценить прототип более детально. Сопроводительная табличка также извещает о том, что радиус кривизны в сложенном состоянии составляет 3 мм, хотя по факту кажется, что между панелями практически не остается никакого расстояния.
Производитель уже заявил, что этот экран рассчитан на изгиб в обоих направлениях, а его ресурс составляет 300 000 подобных сгибаний.
Sharp надеется привлечь внимание других производителей и начать поставки подобных экранов для других смартфонов в ближайшие годы.
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