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Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
09:21 11.04.2019 |
Компания Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца для скутеров, мотоциклов и велосипедов, но также его можно использовать и на дверях. Он получил название AreoX Smart fingerprint U-Lock и запущен на площадке коллективного финансирования Youpin.
Замок предлагается в двух размерах с короткой и длинной дужкой по цене 29 долларов для ранних вкладчиков и 32 долларов для остальных. На момент написание новости, целевая сумма сборов была превышена почти в два с половиной раза.
Замок выполнен из прочных материалов в «устойчивом к взлому» дизайне. Он устойчив к воде и пыли, защита у него на уровне IP65. Дужка усилена и может выдерживать большое давление, а также её непросто взять ножовкой.
Замок открывается с помощью отпечатков пальцев. По словам производителя, он срабатывает всего за 0,55 секунды. Питание производится от батареи, заряда которой хватит на год. При снижении уровня заряда ниже 15% сработает предупреждение. Подзарядить устройство можно по USB Type-C. На случай, если биометрический замок выйдет из строя, предлагается пара обычных ключей.
Поставки AreoX Smart fingerprint U-Lock должны начаться 23 мая.
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