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Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
17:19 10.04.2019 |
Исследовательский институт Counterpoint Research недавно опубликовал новые сведения о рынке мобильных телефонов в Китае. Одним из наиболее интересных деталей данного отчета стала информация о самом продаваемом в Китае смартфоне.
Речь идет о смартфоне Oppo A5, который был выпущен в августе и являлся самой продаваемой моделью в стране в течение последних шести месяцев. Oppo A5 поступил в продажу по цене от 150 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Также пользователям доступны версии за 180 и 210 долларов с большим объемом памяти.
В исследовании отмечено, что Oppo A5 - далеко не самый доступный смартфон на китайском рынке. Однако пользователи, вероятно, обратили внимание на большой аккумулятор емкостью 4230 мА•ч, качество сборки и остальные характеристики смартфона.
Статистика также говорит о том, что 13% покупателей Oppo A5 до этого были пользователями смартфонов iPhone 6 и iPhone 7. У 21% пользователей ранее были смартфоны Vivo, 9% и 6% пришли из лагерей Honor и Xiaomi соответственно.
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