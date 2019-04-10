Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае

Исследовательский институт Counterpoint Research недавно опубликовал новые сведения о рынке мобильных телефонов в Китае. Одним из наиболее интересных деталей данного отчета стала информация о самом продаваемом в Китае смартфоне.

Речь идет о смартфоне Oppo A5, который был выпущен в августе и являлся самой продаваемой моделью в стране в течение последних шести месяцев. Oppo A5 поступил в продажу по цене от 150 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Также пользователям доступны версии за 180 и 210 долларов с большим объемом памяти.

В исследовании отмечено, что Oppo A5 - далеко не самый доступный смартфон на китайском рынке. Однако пользователи, вероятно, обратили внимание на большой аккумулятор емкостью 4230 мА•ч, качество сборки и остальные характеристики смартфона.

Статистика также говорит о том, что 13% покупателей Oppo A5 до этого были пользователями смартфонов iPhone 6 и iPhone 7. У 21% пользователей ранее были смартфоны Vivo, 9% и 6% пришли из лагерей Honor и Xiaomi соответственно.



