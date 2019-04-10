Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X

Китайская компания OPPO сегодня, 10 апреля, представила под новым брендом Reno флагманский смартфон - аппарат Reno 10x Zoom Edition с рядом уникальных функций.





Как и предполагалось, новинка получила нестандартную выдвижную камеру: применён оригинальный механизм, приподнимающий одну из боковых частей довольно крупного модуля. Он содержит 16-мегапиксельный датчик и вспышку; максимальная светосила - f/2,0. Утверждается, что модуль выдвигается из корпуса всего за 0,8 секунды.

Основная камера получила 10-кратный гибридный оптический зум. Тройной блок объединяет 48-мегапиксельный модуль с сенсором Sony IMX586 и максимальной диафрагмой f/1,7, дополнительный 13-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/3,0 и 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и максимальной диафрагмой f/2,2. Упомянуты система оптической стабилизации, лазерный автофокус и фазовый автофокус.





Применён 6,6-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+ (2340 × 1080 точек) со 100-процентным охватом цветового пространства NTSC. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 6. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 855, который объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO и Bluetooth 5, приёмник GPS/GLONASS/Beidou, модуль NFC, порт USB Type-C, качественную аудиосистему Hi-Res Audio и три микрофона.





За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4065 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Габариты составляют 162,0 × 77,2 × 9,3 мм, вес - 210 граммов. Используется операционная система ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie).

Смартфон Reno 10x Zoom Edition будет предлагаться в чёрном и зелёном вариантах цветового исполнения в следующих версиях:

* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт - $600;

* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Гбайт - $670;

* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Гбайт - $715.

Продажи новинки начнутся в середине мая. Позднее выйдет версия смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).