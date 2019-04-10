Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей

Facebook изменила условия пользования после консультаций с Еврокомиссией и органами по защите прав потребителей, чтобы доступнее разъяснить их пользователям, говорится в сообщении регулятора.

«Facebook меняет свои правила и проясняет использование персональных данных пользователей после консультаций с Еврокомиссией и органами по защите прав потребителей. Новые условия позволяют узнать, какие именно сервисы, использующие личные данные пользователей, социальная сеть предоставляет третьим сторонам, как пользователи могут закрыть свои аккаунты и по каким причинам аккаунты могут быть деактивированы», - отмечается в сообщении.

Facebook планирует реализовать изменения по работе с персональными данными пользователей до конца июня 2019 года, в случае невыполнения против компании могут быть введены принудительные меры. Претензии регуляторов к Facebook появились после скандала с Cambridge Analytica, отмечается в сообщении.

Напомним, федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 г. после сообщений о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 г. и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае 2018 г. основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В конце прошлого года издание New York Times со ссылкой на внутренние документы и интервью с сотрудниками Facebook сообщило, что компания на протяжении нескольких лет предоставляла технологическим компаниям доступ к большему количеству личных данных пользователей. Издание сообщило, что Facebook позволила поисковой системе Bing компании Microsoft видеть имена друзей фактически всех пользователей соцсети, а также дала возможность компаниям Netflix и Spotify читать личные сообщения пользователей.

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) в октябре оштрафовало компанию на 500 тыс. футов стерлингов из-за нарушения закона о защите личных данных пользователей. По данным ICO, соцсеть в 2007-2014 гг. обрабатывала личную информацию пользователей, позволяя разработчикам приложений получать доступ к ней без их четкого согласия.

В марте федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже компанией Facebook Inc. пользовательских данных другим компаниям.