Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome

Технический руководитель команды Google Chrome Эдди Османи (Addy Osmani) обнародовал в сети планы компании по внедрению функции серьёзной экономии трафика в браузере Chrome 75. Речь идёт о функции отложенной загрузки (lazy-loading или «ленивая загрузка»).

Данная версия Chrome запланирована к выпуску в мае. Технология отложенной загрузки позволяет загружать изображения, фреймы iframe и другие элементы веб-странице по мере просмотра страницы пользователем - скачивается только то, что пользователь видит на экране в данный момент. Дополнительный контент подгружается по мере прокрутки страницы пользователем. Это даёт как ускорение загрузки, так и экономию трафика.

Один из скриншотов, демонстрирующих возможности технологии особенно впечатляет. На странице с обилием фотографий при загрузке в обычном режиме было скачано 10 МБ (10000 КБ), а с активированным «ленивым» режимом - только 250 КБ. Как легко понять, это не только замедляет работу браузера, но и может нанести серьёзный урон бюджету, если трафик не безлимитный. Конечно, этот пример довольно экстремальный, но он показывает, что экономия трафика может доходить до 98%.

Изначально технология предназначалась для мобильных устройств, но сейчас её собираются вывести на основные платформы, включая Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и Android WebView с будущей версией Chrome. На данный момент технология доступна в экспериментальной сборке Chrome Canary.