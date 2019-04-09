Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 21:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome
19:45 09.04.2019 |
Данная версия Chrome запланирована к выпуску в мае. Технология отложенной загрузки позволяет загружать изображения, фреймы iframe и другие элементы веб-странице по мере просмотра страницы пользователем - скачивается только то, что пользователь видит на экране в данный момент. Дополнительный контент подгружается по мере прокрутки страницы пользователем. Это даёт как ускорение загрузки, так и экономию трафика.
Один из скриншотов, демонстрирующих возможности технологии особенно впечатляет. На странице с обилием фотографий при загрузке в обычном режиме было скачано 10 МБ (10000 КБ), а с активированным «ленивым» режимом - только 250 КБ. Как легко понять, это не только замедляет работу браузера, но и может нанести серьёзный урон бюджету, если трафик не безлимитный. Конечно, этот пример довольно экстремальный, но он показывает, что экономия трафика может доходить до 98%.
Изначально технология предназначалась для мобильных устройств, но сейчас её собираются вывести на основные платформы, включая Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и Android WebView с будущей версией Chrome. На данный момент технология доступна в экспериментальной сборке Chrome Canary.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ
|МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП
|Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля
|ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства
|Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome
|Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft
|СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты
|Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей
|Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей
|Google объявила о роспуске совета по этике ИИ
Это интересно
|Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
|Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G
|Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen
|Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone
|Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности