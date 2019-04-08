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Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли
09:59 08.04.2019 |
Компания SpaceX уже пару лет занимается проектом Starlink, в рамках которого намерена вывести на орбиту тысячи спутников, посредством которых будет обеспечивать доступ в интернет.
Как стало известно, таким же проектом уже занимается и Amazon. Он называется Project Kuiper, и стоит отметить, что это именно проект Amazon, хотя в нём, вероятнее всего, будет участвовать компания Blue Origin, принадлежащая главе Amazon.
Сейчас проект компании находится на ранней стадии. В прошлом месяце Amazon подала ряд заявок в FCC. Благодаря этому мы теперь знаем, что компания намерена вывести на орбиту 3236 спутников, причём они будут находиться на разных орбитах. 784 спутника расположатся на высоте 590 км, 1296 спутников будут двигаться на высоте 610 км, а ещё 1156 спутников будут на 20 км выше.
Посредством тысяч спутников Amazon хочет обеспечить покрытием огромных территорий в диапазоне от 56 градусов северной широты до 56 градусов южной, а это территории, где проживает почти всё население Земли. Конечно, как мы понимаем, недостаточно вывести спутники на орбиту и предложить интернет людям - нужны одобрения множества регуляторов и организаций в каждой стране отдельно.
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