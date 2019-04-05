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Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
12:10 05.04.2019 |
Компания AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою стоимость. Рейтинг отражает ситуацию по состоянию на конец марта 2019 года на китайском рынке.
Смартфоны оценивались в четырёх ценовых категориях - до 1000 юаней (до 153 долларов), 1000-2000 юаней (153-305 долларов), 2000-3000 юаней (305-459 долларов) и свыше 3000 юаней.
Среди самых доступных смартфонов лидером оказался Redmi Note 7 Pro в версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, за ним идут Redmi 7 3/32 ГБ и Lenovo K5 Note 6/64 ГБ.
Во второй категории самым выгодным стал Meizu X8 4/64 ГБ, а на втором и третьем месте находятся Lenovo Z5s 4/64 ГБ и Meizu Note 9 4/64 ГБ.
Среди смартфонов ценой 305-459 долларов победили Lenovo Z5 Pro GT 6/128 ГБ , Meizu 16th 6/64 ГБ и Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ. Среди смартфонов дороже 460 долларов отличились Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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