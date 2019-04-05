Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США

Google Duplex стал доступен почти для всех желающих. Конечно, всё ещё лишь на территории США, да и то не всех штатов.

Если заглянуть на страничку поддержки Duplex, можно увидеть, что данная функция доступна для всех смартфонов с Android 5.0 и новее, а также и для iPhone с установленным Google Assistant.

Учитывая, что даже на конец октября доля аппаратов с более старыми, чем Android 5.0, версиями операционной системы составляла лишь 3,5%, можно говорить, что в США (за исключением нескольких штатов) Duplex стал доступен почти всем.