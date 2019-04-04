Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции

Создатели популярного тестового приложения AnTuTu пару дней назад уже публиковали свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов, справедливый для Китая.

Теперь же был опубликован аналогичный Top10 самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android, по итогам марта 2019, однако составленный с учетом данных со всего мира.

Первое место досталось флагманскому аппарату китайской компании Xiaomi. Смартфон Xiaomi Mi 9 смог опередить Samsung Galaxy S10 с довольно ощутимым отрывом, а третье место досталось Vivo IQOO Monster. Все три смартфона построены на базе однокристальной системы Snapdragon 855.

Следом выстроились Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy S10e, построенные на базе однокристальной системы Exynos 9820. Затем идут смартфоны, в основе которых лежит SoC Kirin 980. Что интересно, новый камерофон Huawei P30 Pro дебютировал в рейтинге лишь на девятой строчке, уступив Honor V20 и Huawei Mate 20X.

Замыкает десятку лидеров Xiaomi Mi Mix 3 на базе Snapdragon 845.