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Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
18:55 04.04.2019 |
Создатели популярного тестового приложения AnTuTu пару дней назад уже публиковали свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов, справедливый для Китая.
Теперь же был опубликован аналогичный Top10 самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android, по итогам марта 2019, однако составленный с учетом данных со всего мира.
Первое место досталось флагманскому аппарату китайской компании Xiaomi. Смартфон Xiaomi Mi 9 смог опередить Samsung Galaxy S10 с довольно ощутимым отрывом, а третье место досталось Vivo IQOO Monster. Все три смартфона построены на базе однокристальной системы Snapdragon 855.
Следом выстроились Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy S10e, построенные на базе однокристальной системы Exynos 9820. Затем идут смартфоны, в основе которых лежит SoC Kirin 980. Что интересно, новый камерофон Huawei P30 Pro дебютировал в рейтинге лишь на девятой строчке, уступив Honor V20 и Huawei Mate 20X.
Замыкает десятку лидеров Xiaomi Mi Mix 3 на базе Snapdragon 845.
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