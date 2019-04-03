Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
13:53 03.04.2019 |
Австралийский стартап Climate Change Technologies (CCT) разработал первую термобатарею (TED) для серийного производства. Она хранит в 12 раз больше энергии, чем свинцово-кислотные аккумуляторы, и в шесть раз превосходит по этому же параметру литий-ионные аналоги.Компания планирует поставить первую партию из 10 термобатерей до конца года. Массовое производство начнется в 2020 году.
На первом этапе CCT планирует выпустить 200 экземпляров устройств, которые будет стоить на 20-40% дешевле Li-Ion аккумуляторов.
Аппарат, разработанный австралийскими инженерами, поглощает электроэнергию и сохраняет ее в форме скрытого тепла. Электричество при этом может поступать из любых источников - энергосети, ТЭС, солнечных или ветровых установок. Система нагревает и расплавляет кремний в специальной камере с теплоизоляцией. Устройство оснащено тепловым двигателем, который преобразует жар в электричество при необходимости.
Стандартная установка рассчитана на 1,2 МВт*ч, но при необходимости можно объединить несколько модулей и собрать сверхмощный накопитель на несколько сотен мегаватт. При блэкауте такая батарея будет работать в автономном режиме до 48 часов.
Инженеры утверждают, что устройство прослужит долго, а его эксплуатация не потребует дополнительных затрат.
Внутри аккумулятора установлено всего три движущихся части, что сводит к минимуму риск поломки.
Еще одно преимущество TED - это долговечность. Обычно максимальная емкость литий-ионных батарей снижается до 80% после 5 тыс. циклов работы.
Характеристики термоаккумулятора не меняются после 3 тыс. циклов, а его срок службы составляет как минимум 20 лет. После эксплуатации устройство можно отправить на переработку.
Основатели Climate Change Technologies считают, что термобатареи в ближайшем будущем помогут обеспечить электроэнергией жителей удаленных регионов и территорий в зоне стихийных бедствий. Например, устройство можно разместить в районах с неблагоприятной сейсмической обстановкой.
Первым клиентом CCT стала компания Stillmark Telecommunications. Также компания заключила с австрийской корпорацией MIBA соглашение о производстве и продаже термобатарей на территории Швеции, Дании и Нидерландов.
Заменять литий-ионные аккумуляторы в электрокарах термобатареями компания пока не планирует. Так как размер установки не позволяет встроить ее в электромобиль. Однако CCT планирует оснащать ей паромы на электротяге.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
Это интересно
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе