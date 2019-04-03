Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы

Австралийский стартап Climate Change Technologies (CCT) разработал первую термобатарею (TED) для серийного производства. Она хранит в 12 раз больше энергии, чем свинцово-кислотные аккумуляторы, и в шесть раз превосходит по этому же параметру литий-ионные аналоги.

Компания планирует поставить первую партию из 10 термобатерей до конца года. Массовое производство начнется в 2020 году.

На первом этапе CCT планирует выпустить 200 экземпляров устройств, которые будет стоить на 20-40% дешевле Li-Ion аккумуляторов.

Аппарат, разработанный австралийскими инженерами, поглощает электроэнергию и сохраняет ее в форме скрытого тепла. Электричество при этом может поступать из любых источников - энергосети, ТЭС, солнечных или ветровых установок. Система нагревает и расплавляет кремний в специальной камере с теплоизоляцией. Устройство оснащено тепловым двигателем, который преобразует жар в электричество при необходимости.

Стандартная установка рассчитана на 1,2 МВт*ч, но при необходимости можно объединить несколько модулей и собрать сверхмощный накопитель на несколько сотен мегаватт. При блэкауте такая батарея будет работать в автономном режиме до 48 часов.

Инженеры утверждают, что устройство прослужит долго, а его эксплуатация не потребует дополнительных затрат.

Внутри аккумулятора установлено всего три движущихся части, что сводит к минимуму риск поломки.

Еще одно преимущество TED - это долговечность. Обычно максимальная емкость литий-ионных батарей снижается до 80% после 5 тыс. циклов работы.

Характеристики термоаккумулятора не меняются после 3 тыс. циклов, а его срок службы составляет как минимум 20 лет. После эксплуатации устройство можно отправить на переработку.

Основатели Climate Change Technologies считают, что термобатареи в ближайшем будущем помогут обеспечить электроэнергией жителей удаленных регионов и территорий в зоне стихийных бедствий. Например, устройство можно разместить в районах с неблагоприятной сейсмической обстановкой.

Первым клиентом CCT стала компания Stillmark Telecommunications. Также компания заключила с австрийской корпорацией MIBA соглашение о производстве и продаже термобатарей на территории Швеции, Дании и Нидерландов.

Заменять литий-ионные аккумуляторы в электрокарах термобатареями компания пока не планирует. Так как размер установки не позволяет встроить ее в электромобиль. Однако CCT планирует оснащать ей паромы на электротяге.