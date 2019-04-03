Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore

Пару лет назад компания Google представила собственную платформу дополненной реальности ARCore, которая включает определенный набор инструментов для работы с Java OpenGL, Unity и Unreal.

ARCore позволяет размещать виртуальных персонажей и предметы в пространстве, которое видит смартфон через камеру, определять углы наклона поверхностей, а также учитывать окружающий свет, который проецируется на виртуальные объекты.

Список устройств с поддержкой ARCore растет, за последнее время в нем появились такие смартфоны, как Moto G7, Nokia 8.1 и Honor View 20. Теперь в него добавлены свежие флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro.

Стоит отметить, что пока еще не представленный Moto One Vision (или P40) также будет поддерживать ARCore, о чем разузнали участники форума XDA Developers.



