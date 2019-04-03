Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
12:41 03.04.2019 |
Пару лет назад компания Google представила собственную платформу дополненной реальности ARCore, которая включает определенный набор инструментов для работы с Java OpenGL, Unity и Unreal.
ARCore позволяет размещать виртуальных персонажей и предметы в пространстве, которое видит смартфон через камеру, определять углы наклона поверхностей, а также учитывать окружающий свет, который проецируется на виртуальные объекты.
Список устройств с поддержкой ARCore растет, за последнее время в нем появились такие смартфоны, как Moto G7, Nokia 8.1 и Honor View 20. Теперь в него добавлены свежие флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro.
Стоит отметить, что пока еще не представленный Moto One Vision (или P40) также будет поддерживать ARCore, о чем разузнали участники форума XDA Developers.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
Это интересно
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе