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Xiaomi собирается купить HTC
11:53 03.04.2019 |
Некоторое время назад стало известно, что HTC якобы ведёт переговоры с рядом индийских производителей смартфонов, чтобы лицензировать им свой бренд.
Таким образом, смартфоны HTC, которые бы продавались в Индии в случае заключения соответствующей сделки, к самой HTC уже не имели бы никакого отношения.
Однако теперь есть вероятность, что HTC вообще прекратит существование, так как её купит Xiaomi. «Достоверные источники» говорят, что производители ведут переговоры уже около месяца, и что договорённости почти достигнуты.
Учитывая положение HTC на рынке, сумма сделки явно будет незначительной для Xiaomi. Сохранится ли бренд, неясно, но вряд ли, так как у Xiaomi есть свои.
Кроме того, на этом фоне появились слухи и о возможности покупки компанией Xiaomi компании OnePlus, но тут уже всё более сомнительно, так как последняя хоть и является отдельной компанией, всё же представляет собой часть концерна BBK.
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