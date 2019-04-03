Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году

Хотя в прошлом году Huawei столкнулась с различными проблемами, ей удалось добиться больших успехов, если говорить о рынке смартфонов. Совокупные продажи смартфонов обоих брендов компании - Huawei и Honor - превысили отметку 206 миллионов единиц.

Исполнительный директор Huawei Devices Юй Чэндун (Yu Chengdong) недавно подтвердил, что компания намеревается возглавить рынок смартфонов уже в этом году. В самом плохом варианте Huawei должна занять второе место с крошечным отставанием, однако компания приложит все усилия, чтобы стать новым лидером рынка.

Для этого компания в этом году планирует продать от 250 до 260 миллионов смартфонов Huawei и Honor. В Китае, где Huawei занимает первое место, компания стремится занять более 50 процентов рынка. В идеале Huawei стремятся к созданию ситуации, при которой практически все смартфоны, продаваемые в Китае, должны быть от Huawei или Honor.

Для достижения этих целей компания планирует выпускать смартфоны под брендом Honor по еще более агрессивным ценам, чтобы обойти своих конкурентов на рынке. Компания будет продолжать инвестировать в сеть поставок и розничные магазины. Он также планирует инвестировать в исследования и инновационные разработки.