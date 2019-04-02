Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально

Аппарат оснащен 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay, который поддерживает разрешение 2316 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Экран занимает 93 % фронтальной поверхности устройства и имеет нетипичное соотношение сторон 19,3 : 9. Дисплей охватывает цветовое пространство NTSC на уровне 96 %.

В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, в котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. Что касается основной камеры, то она сформирована из трёх сенсоров: на 48 Мп с диафрагмой f/1,8, на 8 Мп с углом обзора 120 ° и на 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Камера дополняется двойной светодиодной вспышкой, поддерживает распознавание разных сцен съёмки и оптимизирована для работы в условиях слабой освещённости. Также на тыльной стороне расположен дактилоскопический сканер.





Основой новинки стал процессор Qualcomm Snapdragon 660 с восемью вычислительными ядрами (4 ядра Kryo 260 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Kryo 260 с частотой 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 512. Конфигурация дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 Гбайт. Поддерживается установка карт памяти формата microSD ёмкостью до 256 Гбайт.

Смартфон Nokia X71 имеет габариты 157,19 × 76,45 × 7,98 мм и весит 180 г. Гаджет оснащён разъемом Hybrid Dual SIM, который позволяет одновременно использовать две SIM-карты формата nano или же одну SIM-карту вместе с картой памяти. Аппарат поддерживает работу в сетях связи четвёртого поколения, а также имеет встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 AC и Bluetooth 5. В наличии приёмник сигналов спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры. Для зарядки устройства предлагается использовать интерфейс USB Type-C. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Управление аппаратными компонентами осуществляется с помощью мобильной ОС Android 9.0 Pie.

Представленный смартфон Nokia X71 будет поставляться в чёрном цвете. Его розничная стоимость составит порядка $388. На Тайване, где и состоялась презентация аппарата, он поступит в продажу уже 10 апреля. Не исключено, что в будущем гаджет появится на рынках других стран.