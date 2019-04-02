Финансовые новости
- |
- 02.04.19
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально
13:24 02.04.2019 |
Аппарат оснащен 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay, который поддерживает разрешение 2316 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Экран занимает 93 % фронтальной поверхности устройства и имеет нетипичное соотношение сторон 19,3 : 9. Дисплей охватывает цветовое пространство NTSC на уровне 96 %.
В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, в котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камера. Что касается основной камеры, то она сформирована из трёх сенсоров: на 48 Мп с диафрагмой f/1,8, на 8 Мп с углом обзора 120 ° и на 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Камера дополняется двойной светодиодной вспышкой, поддерживает распознавание разных сцен съёмки и оптимизирована для работы в условиях слабой освещённости. Также на тыльной стороне расположен дактилоскопический сканер.
Основой новинки стал процессор Qualcomm Snapdragon 660 с восемью вычислительными ядрами (4 ядра Kryo 260 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Kryo 260 с частотой 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 512. Конфигурация дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 Гбайт. Поддерживается установка карт памяти формата microSD ёмкостью до 256 Гбайт.
Смартфон Nokia X71 имеет габариты 157,19 × 76,45 × 7,98 мм и весит 180 г. Гаджет оснащён разъемом Hybrid Dual SIM, который позволяет одновременно использовать две SIM-карты формата nano или же одну SIM-карту вместе с картой памяти. Аппарат поддерживает работу в сетях связи четвёртого поколения, а также имеет встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 AC и Bluetooth 5. В наличии приёмник сигналов спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры. Для зарядки устройства предлагается использовать интерфейс USB Type-C. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Управление аппаратными компонентами осуществляется с помощью мобильной ОС Android 9.0 Pie.
Представленный смартфон Nokia X71 будет поставляться в чёрном цвете. Его розничная стоимость составит порядка $388. На Тайване, где и состоялась презентация аппарата, он поступит в продажу уже 10 апреля. Не исключено, что в будущем гаджет появится на рынках других стран.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Нафтогазе рассказали потребителям, как покупать газ без посредничества облгазов и газсбытов
ТОП-НОВОСТИ
|Глава совета НБУ Данилишин прогнозирует стабильный курс гривни
|Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой, тогда как Зеленский больше в тылу
|Гривня не испугалась Зеленского
|Мифический админресурс. Почему военные на Донбассе голосовали за Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
Это интересно
|Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab
|Произошел прорыв в извлечении дефицитного кобальта из старых аккумуляторов
|Билл Гейтс считает, что сельское хозяйство вредит экологии не меньше, чем энергетика
|Топ-10 самых инновационных компаний Китая
|Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи
|Kia показала, как может выглядеть новый Mohave
|Концерн Daimler продаст китайцам половину подразделения Smart