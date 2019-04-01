Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч

После двойного теракта в Крайстчёрч (Новая Зеландия) Facebook ужесточает правила онлайн трансляций. Об этом в пятницу, 29 марта, заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг. "В качестве реакции на произошедший теракт, мы принимаем три меры: ужесточение правил для Facebook Live, усиление борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах и поддержка Новой Зеландии", - цитирует ее слова агентство AFP.

Как пояснила Сэндберг, в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для тех пользователей, кто ранее был замечен в нарушении установленных стандартов сообщества. Кроме того, Facebook инвестирует в программное обеспечение для быстрого обнаружения отредактированных версий видеороликов или других изображений насилия.

Австралия призовет соцсети к ответственности

Власти Австралии тем временем объявили, что в будущем будут привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ. Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам - тюремное заключение.

Ведущие социальные сети "несут ответственность за принятие любых возможных мер, гарантирующих, что их технологии не будет использованы террористами", - заявил в минувшую субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что призовет и другие государства G20 заставить соцсети взять на себя ответственность за нераспространение видеороликов, содержащих записи терактов и другие сцены насилия.

Теракт в двух мечетях

В Крайстчёрче в пятницу, 15 марта, во время традиционной вечерней молитвы было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Открывший стрельбу 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. Полиция задержала преступника в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Жертвами террориста стали 50 человек.