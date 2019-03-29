Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе

Компания Boston Dynamics опубликовала на своём канале YouTube видеоролик, демонстрирующий работу переработанной модели робота Handle.

Впервые компания показала робота Handle в начале 2017 года:





С тех пор робот изменился почти до неузнаваемости. Если тогда он походил на четвероногое животное, время от времени встающее на задние лапы-колёса, то теперь вместо двух передних манипуляторов он получил один с большой присоской.

Впрочем, основной принцип остался прежним. Робот самостоятельно переносит центр тяжести и балансирует на двух колесах, немного похоже на езду на гироскутере.

На видео Handle самостоятельно справляется со перемещением по складу коробок из штабелей довольно сложной конфигурации, устанавливая их на конвейер или в другой штабель.





Boston Dynamics отметила, что хотя в ролике коробки весят только 5 кг, робот может управляться с грузом до 15 кг. Штабели могут быть высотой 1,7 м и глубиной 1,2 м.