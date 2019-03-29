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Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab
09:23 29.03.2019 |
Ракета-носитель сверхлёгкого класса Electron американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab успешно выполнила свой первый полёт в этом году с пускового комплекса в Новой Зеландии, отправив на орбиту экспериментальный спутник связи компании DARPA.
Для молодой компании Rocket Lab, начавшей производство ракет в 2017 году, это был лишь третий коммерческий запуск ракеты Electron и всего пятый запуск в целом.
Миссия под названием R3D2 позволила отправить на орбиту небольшой спутник весом 330 фунтов (150 кг), предназначенный для испытания радиоантенны нового типа.
Изготовленная из материала под названием Kapton толщиной как у папиросной бумаги, антенна находилась в сложенном состоянии в контейнере, отправленном в космос. На орбите антенна раскроется до полных размеров, и её ширина превысит 7 футов (213 см). Конструкция агрегата должна обеспечивать больше площади для отражения радиоволн.
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