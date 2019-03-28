Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи

Хакеры из группировки Lazarus, которую связывают с властями Северной Кореи, в ближайшем будущем могут атаковать криптовалютные биржи и технологические стартапы с применением новых разработок. Об этом сообщают специалисты антивирусной компании Kaspersky Lab.

По их сведениям, хакеры разработали собственные сценарии для средства автоматизации PowerShell, которые замаскировали под файлы популярных проектов с открытым исходным кодом, в частности, WordPress. С их помощью они перенаправляют пользователей на злонамеренные серверы C2.

«После создания сеанса управления вредоносным ПО на сервере оно может загружать и выгружать файлы, обновлять конфигурацию вредоносного ПО и собирать основную информацию о хосте», - говорится в отчете Kaspersky Lab.

Специалисты рекомендовали представителям криптовалютных компаний соблюдать меры предосторожности при установке программного обеспечения.

«Проверяйте новое ПО с помощью антивируса и никогда не активируйте макросы в документах Microsoft Office, полученных из новых или ненадежных источников», - заявили они.

Напомним, по данным компании Group-IB, в 2017-2018 годах хакеры из группы Lazarus взломали пять криптобирж, включая японскую Coincheck, которая потеряла $534 млн. По оценке экспертов ООН с помощью кибератак Пхеньян получил $571 млн в криптовалютах.