Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов

Американские военные проводят испытания беспилотных летательных аппаратов, которые можно будет использовать для транспортировки грузов на большие расстояния и без сожаления выбрасывать после завершения задания.

Более крупная версия из двух тестируемых дронов, изготовленная из дешёвой фанеры, может транспортировать более 700 кг груза. Как сообщает журнал IEE Spectrum, ученые из Logistic Gliders рассказали, что их планеры только что успешно прошли серию испытаний у морской пехоты США.





Если будет получено разрешение на массовое производство, беспилотный летательный аппарат LG-1K и его более крупный аналог, LG-2K, будут стоить всего несколько сотен долларов США каждый.