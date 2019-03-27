Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке
13:09 27.03.2019 |
Помимо обратной совместимости у Sony относительно PlayStation 5, похоже, есть новые планы, в осуществления которых помогут облачные технологии.
Один из патентов, поданных компанией, касается обмена цифровыми предметами в играх. В нём шаг за шагом описываются возможности платформы от Sony предлагающей игрокам передавать внутриигровые деньги и предметы.
Второй патент ещё интересней. Он говорит о возможности приостановления игры на консоли и её продолжении на другом устройстве, которое имеет доступ к облаку. Заявку на патент подали в августе 2016 года, но опубликована она только сейчас.
Естественно, как и в случае с другими патентами, публикация не обозначает, что Sony возьмется за реализацию. Однако демонстрирует в каком направлении мыслят инженеры PlayStation 5.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
ТОП-НОВОСТИ
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
|Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
|Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов
|В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
|Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке
|Daimler намерен «убить» бренд Smart
|Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+
|Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google