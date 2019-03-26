Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта

25 марта корпорация McDonald's объявила о приобретении израильского стартап Dynamic Yield Ltd., занимающегося разработками области искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе McDonald's.

Сумма сделки не разглашается. Но, по словам источника Bloomberg, McDonald's покупает Dynamic Yield Ltd. более чем за $300 млн.

McDonald's будет использовать технологию принятия решений от Dynamic Yield, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту. В компании планируют формировать меню в зависимости от времени суток, погоды, текущего трафика в ресторане и актуальных пунктов меню. Кроме того, на основе выбора клиента, технология также предложит ему дополнительные продукты.

В 2018 году McDonald's протестировал эту технологию в нескольких ресторанах США. После закрытия сделки McDonald's начнет внедрять ее в Drive Thru в ресторанах Соединенных Штатов в 2019 году, а затем и в других странах.

После закрытия сделки McDonald's станет единственным владельцем и продолжит инвестировать в разработки Dynamic Yield. Dynamic Yield останется автономной компанией, и сотрудники будут продолжать работать вне офисов по всему миру. Dynamic Yield также продолжит обслуживать своих нынешних и привлекать будущих клиентов. Среди клиентов Dynamic Yield - Urban Outfitters Inc., IKEA и HelloFresh. Стартап создаст отдельное подразделение для работы с ними после того, как перейдет в собственность McDonald's.