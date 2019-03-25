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В Китае клонировали полицейскую овчарку, чтобы ускорить дрессировку щенка
11:36 25.03.2019 |
Чтобы вырастить хорошую полицейскую собаку, требуется немало терпения, времени и средств. У каждого пса разные навыки и особенности, и к каждой собаке нужно найти свой подход. Тем не менее, несмотря на все усилия, из щенка не всегда получается хороший полицейский пёс.
В Китае решили упростить задачу обучения, клонировав известную полицейскую овчарку, считавшуюся одной из лучших детективных собак в стране.
Как сообщает газета China Daily, учёные Юньнаньского сельскохозяйственного университета в Куньмине и специалисты компании Beijing Sinogene Biotechnology Co получили клона полицейской овчарки по кличке Хуахуанма.
Клонированному щенку по кличке Куньсюнь два месяца и его уже начали тренировать для использования в качестве полицейской собаки. Учёные надеются, что на его обучение уйдёт гораздо меньше времени, а результаты будут гораздо лучше, чем у обычной собаки.
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