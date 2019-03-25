Новый дизайн спутников SpaceX Starlink сведёт риск падения обломков на землю до нуля

По слухам, уже в мае компания SpaceX начнёт выводить на низкую околоземную орбиту первые спутники Starlink новой группировки для всепланетного спутникового Интернета. Всего за несколько лет для сети Starlink будут запущены 12 000 спутников. Каждый из них будет нести массивные металлические части в виде двигателей коррекции орбиты и довольно большую антенну-зеркало из карбида кремния для высокоскоростной лазерной связи между спутниками для снижения задержек при передаче данных по спутниковой сети.

Размеры спутника Starlink сравнимы с автомобилем Tesla Model 3. Федеральная комиссия по связи (FCC) считает, что при вхождении в атмосферу после окончания срока жизни спутника он развалится на 500 000 частей, многие из которых достигнут поверхности Земли и могут нанести ущерб, включая ранения или смерть человека. По мнению экспертов, на подобную по масштабам спутниковую группировку шанс получить увечье или погибнуть составит 45 % каждые шесть лет. Интересно, что запрос FCC в компанию SpaceX поступил в конце февраля спустя примерно две недели, как конкурент SpaceX компания OneWeb подала свой запрос в FCC о низкой вероятности полного сгорания Starlink в атмосфере.

В ответе FCC компания SpaceX уверила, что проект Starlink - это разработка, в которую постоянно вносятся изменения. Инженеры SpaceX уже занялись вопросом изменения дизайна спутников, чтобы исключить детали из «плотных» металлов. Планируется заменить металл в двигателях коррекции и реакторе. Об отказе от зеркал из карбида кремния не сообщается. И всё же компания SpaceX уверяет, что новый дизайн Starlink сведёт вероятность падения обломков на землю до нуля. Новые спутники Starlink будут полностью сгорать в атмосфере. Что касается уже подготовленных к запуску или частично изготовленных спутников, то 75 первых Starlink будут нести элементы, которые всё же имеют немало шансов долететь до поверхности нашей планеты.

Впрочем, несмотря на обещание нулевой вероятности падения на землю обломков «новых» Starlink, эксперты полагают, что в зависимости от конкретных условий даже изменённый дизайн спутников не гарантирует полного его сгорания в атмосфере.