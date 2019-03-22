Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
12:17 22.03.2019 |
Рынок роботизированной хирургии растет, отражая востребованность технологических инноваций. По мнению аналитиков iData Research, рост будет сохраняться, по меньшей мере, до 2025 года. И если в настоящее время этот рынок оценивается примерно в 3 млрд долларов, то к 2025 году он превысит 7 млрд долларов, то есть за указанный период более чем удвоится.
Популярность операций, выполняемых с помощью роботов, объясняется тем, что они могут быть менее инвазивными. Речь идет о лапароскопических вмешательствах, которые пациенты предпочитают из-за меньшего уровня риска и быстрого восстановления. Кроме того, клинические преимущества роботизированных процедур очевидны для медицинских учреждений, поскольку сокращение времени восстановления приводит к снижению общих затрат.
По подсчетам iData Research, роботизированные лапароскопические платформы, предназначенные для минимально инвазивных процедур, доминируют на рынке, занимая почти 80% (по стоимости). Среди производителей средств роботизированной хирургии аналитики выделяют компанию Intuitive Surgical с семейством систем da Vinci и компанию Stryker, которая в 2013 году за 1,65 млрд долларов приобрела компанию MAKO Surgical. Отметим, что производители роботов для хирургии используют опыт производителей промышленных роботов. Так, компания Accuray заключила партнерское соглашение с KUKA AG, производителем промышленной робототехники, направленное на разработку платформы для роботизированной радиохирургии CyberKnife.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Осло станет первым городом с беспроводными зарядками для электромобилей-такси
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
Это интересно
|Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
|Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%