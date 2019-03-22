Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов

Рынок роботизированной хирургии растет, отражая востребованность технологических инноваций. По мнению аналитиков iData Research, рост будет сохраняться, по меньшей мере, до 2025 года. И если в настоящее время этот рынок оценивается примерно в 3 млрд долларов, то к 2025 году он превысит 7 млрд долларов, то есть за указанный период более чем удвоится.

Популярность операций, выполняемых с помощью роботов, объясняется тем, что они могут быть менее инвазивными. Речь идет о лапароскопических вмешательствах, которые пациенты предпочитают из-за меньшего уровня риска и быстрого восстановления. Кроме того, клинические преимущества роботизированных процедур очевидны для медицинских учреждений, поскольку сокращение времени восстановления приводит к снижению общих затрат.

По подсчетам iData Research, роботизированные лапароскопические платформы, предназначенные для минимально инвазивных процедур, доминируют на рынке, занимая почти 80% (по стоимости). Среди производителей средств роботизированной хирургии аналитики выделяют компанию Intuitive Surgical с семейством систем da Vinci и компанию Stryker, которая в 2013 году за 1,65 млрд долларов приобрела компанию MAKO Surgical. Отметим, что производители роботов для хирургии используют опыт производителей промышленных роботов. Так, компания Accuray заключила партнерское соглашение с KUKA AG, производителем промышленной робототехники, направленное на разработку платформы для роботизированной радиохирургии CyberKnife.