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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia

 

Акции японских производителей консолей Nintendo и Sony упали на 3,21% и 3,38% соответственно после анонса облачной платформы Google Stadia, сообщает CNBC. Котировки AMD, наоборот, выросли на фоне сообщений о том, что дата-центры для Stadia оснастят графическими ускорителями от Advanced Micro Systems.

Во вторник Google представила "Netflix для видеоигр" - проект Stadia, где пользователи смогут играть в игры с высококачественной графикой, используя для этого практически любое устройство, где есть браузер Chrome и доступ в интернет.

Stadia, обещают в компании, станет "игровой платформой для всех". Геймерам не придется покупать дорогой компьютер или более доступную, но ограниченную игровой функциональностью, консоль: все вычисления, нужные для отрисовки изображения в игре в разрешении до 4K и с частотой 60 кадров в секунду, будут производиться в "облаке".

 

В Google считают, что Stadia является "началом игровой революции" и "переходом к будущему без консолей". Это не могло не вызвать волнения среди инвесторов относительно будущего Sony и Nintendo, которые долгие годы были главными силами в игровой индустрии, наряду с Microsoft.

Есть вероятность, что производители консолей могут сплотиться в противостоянии Google, так как последняя, по сути, может серьезно навредить бизнесу многих крупных компаний в игровой индустрии, начиная от Sony и Microsoft, заканчивая Valve. Игры можно запускать через Chrome, используя учетную запись Google, а значит, теоретически необходимость в их установке на ПК отпадает, равно как и необходимость в покупке или апгрейде консоли и использовании магазина Steam.


Пока не была объявлена стоимость подписки (или любой иной коммерческой модели) Stadia, однако можно с уверенностью сказать, что для конечных потребителей пользование игровым сервисом Google будет в разы дешевле, чем покупка современного компьютера или консоли. Технологические требования для работы облачного игрового сервиса предполагают, что запустить AAA-игру можно хоть на маломощном "хромбуке", лишь бы был браузер и интернет. Причем требуемая скорость подключения вполне доступная - 25 Мбит/с.

"Облачная сущность" нового сервиса также предполагает, что пользователям не придется задумываться и о наличии достаточного свободного пространства на SSD или жестком диске под дистрибутив игры и ее установку.

Тем не менее, если игру запускать в разрешении 4K, то оборудование должно поддерживать этот режим. Stadia, по заверениям создателей, способна транслировать картинку в разрешении до Ultra HD или 4К при частоте 60 кадров в секунду, и обработать такое потоковое видео способен не каждый компьютер. В настройках можно будет снизить разрешение и частоту кадров до необходимого, с соответствующей потерей качества. В будущем Google планирует добавить поддержку разрешения 8К и частоты 120 кадров в секунду.

Правда, о требованиях к "пингу" - времени, за которое пакет данных с компьютера пользователя достигает сервера и возвращается обратно, - ничего не сказали. Даже на очень качественном интернет-соединении пинг может превышать 20 мс. Если железо Google и сможет реагировать на команды пользователя в игре без дополнительных задержек, 20-миллисекундый пинг эквивалентен 50 кадрам в секунду. Продвинутые и тем более профессиональные геймеры считают такую частоту смены кадров неудовлетворительной, по крайней мере для шутеров от первого лица и других игр, где критически важна скорость реакции.

Еще одной особенностью Stadia будет связка этого сервиса с YouTube: в игровых роликах и стримах на YouTube появится специальная кнопка, нажав которую вы сможете за 5 секунд запустить на своем устройстве игру со стрима - никаких дополнительных загрузок не требуется.

Для поддержки Stadia компания выпустит контроллер с аналогичным названием: он не обязателен для использования сервиса, но делает облачный гейминг еще более удобным и комфортным. Например, на контроллере Stadia будет отдельная кнопка, одно нажатие которой позволит вам записать свой геймплей и поделиться им на YouTube, также он будет подключаться через Wi-Fi напрямую к сервисам Google, сводя задержку к минимуму. Stadia поддерживает уже существующие на рынке устройства управления: вы можете использовать при игре через Chrome свою привычную мышь, клавиатуру или контроллер.

Комментируя вчерашний анонс Google, Пирс Хардинг-Роллс из аналитического агентства IHS Markit выразил сомнение в способности Stadia оказать большое влияние на продажи новых PlayStation и Xbox. С другой стороны, аналитик полагает, что облачная платформа может привлечь часть аудитории, которая не готова тратить на новую консоль $400 на старте. Как известно, многие пользователи ждут скидок и решаются на покупку приставок лишь спустя несколько лет после их запуска.

Еще один аналитик, Серкан Тото из Kantan Games, назвал сегодняшнее падение акций Sony и Nintendo "чрезмерной реакцией" рынка. Он указал на то, что вопросов о Stadia остается больше, чем ответов: неизвестно, насколько хорошо она сможете работать в разных странах мира, какими будут цены на услуги, а также насколько дорогой будет разработка и эксплуатация серверов для студий.

Впрочем, Google не создает инфраструктуру Stadia с нуля, а использует собственные уже существующие глобальные центры обработки данных, что обещает свести задержки передачи информации к минимуму и повысить качество. Запускаться игры будут на отдельном устройстве под тем же названием Stadia, каждый экземпляр которого базируется на неназванном графическом процессоре AMD.

Этот чип, по заявлению Google, обеспечивает производительность в 10,7 терафлопс - больше чем 4,2 терафлопс у PS4 Pro и 6 терафлопс у Xbox One X. Каждый экземпляр Stadia будет работать на собственном процессоре x86 с частотой 2,7 ГГц и оснащаться 16 Гбайт ОЗУ. Акции AMD в ответ на эту новость поднялись в цене почти на 12%.
По материалам: Вести Экономика
 

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