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Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
11:16 20.03.2019 |
Китайская компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня X27, функционирующий под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 Pie.
Аппарат оборудован 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2340 × 1080 точек (формат Full HD+) и соотношением сторон 19,5:9. У экрана нет ни выреза, ни отверстия. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля с 16-мегапиксельным датчиком.
В тыльной части корпуса располагается тройная камера. Она объединяет сенсоры с 48 млн, 13 млн и 5 млн пикселей. Дактилоскопический сканер интегрирован непосредственно в область экрана.
Основой служит процессор Snapdragon 710. Чип объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт.
мартфон несёт на борту 256 Гбайт флеш-памяти. Есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.
Габариты составляют 157,66 × 74,26 × 8,95 мм, вес - 188,3 грамма. Реализована система Dual SIM (nano + nano). Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 540 долларов США.
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