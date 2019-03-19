Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
12:14 19.03.2019 |
Дрон Skyways впервые доставил расходные материалы для 3D-печати на судно, которое расположилось в полутора километрах от берега. Полет длился 10 минут, вес груза составляет 1,5 кг. После первого успешного испытания вес и расстояние увеличат.
В дальнейшем беспилотник Airbus Skyways будет поднимать в воздух груз до 4 кг и самостоятельно перемещать его по заранее определенному воздушному коридору к судам, находящимся на удалении до 3 км.
Доставка с помощью дронов имеет ряд преимуществ: снижение затрат на доставку на 90%, сокращение риска аварий и выброса углекислого газа. Новый подход также позволит доставлять срочные небольшие грузы. К примеру, запчасти, деньги, медикаменты. Это особенно полезно в таких загруженных портах, как сингапурский, говорится в сообщении.
В ближайшее время в рамках проекта Skyways проведут испытания доставки грузов в городских условиях. Экспериментальной площадкой станет Национальный университет Сингапура.
Отметим, что Airbus испытывает еще два варианта аэротакси, которые заменят обычные уже в 2020-х годах. Месяцем ранее в компании показали испытания своего аэротакси Vahana. В ходе тестового полета был продемонстрирован переход летательного аппарата из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На защите арсеналов: Как новые украинские радары «Харза» будут воевать с беспилотниками
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР начало расследование против руководства НАБУ по подозрению в получении взятки при покупке 12 автомобилей Skoda
|Оружие сдерживания. Как еще могут послужить Украине советские ракеты «Точка-У»
|Как «Бигусгейт» ударил по Зеленскому
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры
Это интересно
|Горизонтальный слайдер: смартфон ZTE Axon S предстал на рендерах
|Смартфон Xiaomi Redmi 7 с чипом Snapdragon 632 стоит около $100
|Майнеры смогут зарабатывать на геймерах благодаря новой технологии потоковых игр
|Презентацию самого длинного в мире Boeing 777X сделали закрытой
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии