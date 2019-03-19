Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура

Дрон Skyways впервые доставил расходные материалы для 3D-печати на судно, которое расположилось в полутора километрах от берега. Полет длился 10 минут, вес груза составляет 1,5 кг. После первого успешного испытания вес и расстояние увеличат.

В дальнейшем беспилотник Airbus Skyways будет поднимать в воздух груз до 4 кг и самостоятельно перемещать его по заранее определенному воздушному коридору к судам, находящимся на удалении до 3 км.

Доставка с помощью дронов имеет ряд преимуществ: снижение затрат на доставку на 90%, сокращение риска аварий и выброса углекислого газа. Новый подход также позволит доставлять срочные небольшие грузы. К примеру, запчасти, деньги, медикаменты. Это особенно полезно в таких загруженных портах, как сингапурский, говорится в сообщении.

В ближайшее время в рамках проекта Skyways проведут испытания доставки грузов в городских условиях. Экспериментальной площадкой станет Национальный университет Сингапура.

Отметим, что Airbus испытывает еще два варианта аэротакси, которые заменят обычные уже в 2020-х годах. Месяцем ранее в компании показали испытания своего аэротакси Vahana. В ходе тестового полета был продемонстрирован переход летательного аппарата из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.