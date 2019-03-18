Горизонтальный слайдер: смартфон ZTE Axon S предстал на рендерах

Китайская компания ZTE, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску мощный смартфон Axon S, рендеры которого представлены в данном материале.

Новинка будет выполнена в форм-факторе «горизонтальный слайдер». Конструкция предусматривает наличие выдвижного блока с многомодульной камерой.

Аппарат, по слухам, получит процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE. Объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт.

Говорится об использовании качественного безрамочного дисплея AMOLED. Правда, его размер и разрешение пока не уточняются. В состав камеры войдёт 48-мегапиксельный сенсор.

Смартфон ZTE Axon S, если верить имеющейся информации, сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения 5G.

Непосредственно в область дисплея будет интегрирован дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Кроме того, говорится о наличии порта USB Type-C и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт.

Информации о сроках выхода новинки на коммерческий рынок пока нет.