Финансовые новости
- |
- 18.03.19
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Смартфон Xiaomi Redmi 7 с чипом Snapdragon 632 стоит около $100
12:56 18.03.2019 |
Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Redmi официально представил новый недорогой смартфон - аппарат Redmi 7 под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10.
Аппарат получил 6,26-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1520 × 720 точек и соотношением сторон 19:9. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Заявлен 84-процентный охват цветового пространства NTSC.
Экран имеет небольшой каплевидный вырез в верхней части: здесь установлена фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади располагается двойная камера с датчиками на 12 млн и 2 млн пикселей.
Электронное «сердце» устройства - процессор Snapdragon 632: чип содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объём оперативной памяти составляет 2, 3 или 4 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя - соответственно 16, 32 и 64 Гбайт. Есть возможность установки карты microSD.
Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, дактилоскопический датчик (в тыльной части корпуса).
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 158,65 × 76,43 × 8,47 мм, вес - 180 граммов.
Цена Xiaomi Redmi 7 - от 100 до 150 долларов США в зависимости от размера памяти. Продажи начнутся 26 марта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Маргинализация «Нацкорпуса»: Когда Билецкий превратится в «Белую балаклаву»
|Союз миротворцев. Что Тимошенко пообещала Таруте
|Трудовая повинность. Когда всех жителей ОРДЛО заставят бесплатно рыть окопы
|Желание участников валютного рынка прикупить валюты «про запас» на растущем тренде активизировало игру на повышение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смартфон Xiaomi Redmi 7 с чипом Snapdragon 632 стоит около $100
|Майнеры смогут зарабатывать на геймерах благодаря новой технологии потоковых игр
|Презентацию самого длинного в мире Boeing 777X сделали закрытой
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
Это интересно
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни
|31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
|32-Мп селфи-камера и чип Kirin 710: представлен смартфон Huawei Nova 4e
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X