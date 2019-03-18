Смартфон Xiaomi Redmi 7 с чипом Snapdragon 632 стоит около $100

Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Redmi официально представил новый недорогой смартфон - аппарат Redmi 7 под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10.

Аппарат получил 6,26-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1520 × 720 точек и соотношением сторон 19:9. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Заявлен 84-процентный охват цветового пространства NTSC.

Экран имеет небольшой каплевидный вырез в верхней части: здесь установлена фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади располагается двойная камера с датчиками на 12 млн и 2 млн пикселей.

Электронное «сердце» устройства - процессор Snapdragon 632: чип содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объём оперативной памяти составляет 2, 3 или 4 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя - соответственно 16, 32 и 64 Гбайт. Есть возможность установки карты microSD.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, дактилоскопический датчик (в тыльной части корпуса).

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 158,65 × 76,43 × 8,47 мм, вес - 180 граммов.

Цена Xiaomi Redmi 7 - от 100 до 150 долларов США в зависимости от размера памяти. Продажи начнутся 26 марта.