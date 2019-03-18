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Майнеры смогут зарабатывать на геймерах благодаря новой технологии потоковых игр
09:59 18.03.2019 |
Падение курсов основных криптовалют привело к тому, что доходность майнинга стала приближаться к нулевой отметке. Однако основанные на GPU фермы могут получить вторую жизнь и вновь послужить своим владельцам источником дохода. Стартап Vectordash разработал фантастическую технологию, позволяющую владельцам ферм сдавать их мощности для функционирования игрового потокового сервиса, который за счёт своей географической распределённости предлагает игрокам более низкие задержки по сравнению с предложениями именитых конкурентов.
Компьютерные игры становятся всё более популярным времяпрепровождением, однако во многих случаях современные и качественные проекты требуют для своей работы дорогостоящего оборудования - CPU и GPU. Это препятствие позволяют преодолеть облачные игровые сервисы, исполняющие код игры и выполняющие рендеринг изображения на собственных специализированных серверах, и транслирующие на клиентские устройства лишь персонализированный видеопоток. Благодаря данной технологии возможность приобщиться к миру современных ресурсоёмких игр получают и обладатели относительно слабых систем, например, неигровых ноутбуков.
Пока потоковые игровые сервисы не могут похвастать широким распространением, главным образом из-за ощутимых задержек, возникающих на пути сигнала от клиентского компьютера до сервера и обратно, что не лучшим образом сказывается на получаемых впечатлениях. Но многообещающий стартап Vectordash предлагает внести в технологию усовершенствования, которые снижают неприятные задержки. Идея заключается в использовании для рендеринга географически распределённых вычислительных мощностей, которые могут предоставить сами пользователи, и выборе для каждого клиента максимально близких серверных устройств (в идеале - в радиусе 400-500 км). В роли таких серверных устройств Vectordash предполагает использовать оставшиеся в избытке после криптовалютного бума фермы или подобные по архитектуре конфигурации. Предложенный подход должен позволить уменьшить задержки ниже критического уровня в 20-30 мс.
Фактически, служба Vectordash предлагает владельцам ферм, основанных на производительных GPU, сдавать их простаивающие мощности в аренду обладателям слабых компьютеров с тем, чтобы они могли использовать их для игр. И эта модель выглядит вполне жизнеспособной, поскольку Vectordash за аренду GPU у обладателей ферм предполагает выплачивать вознаграждение в размере от $60 до $105 в месяц на графическую карту (в зависимости от производительности оборудования). Доход же сервис намерен получать с игроков - арендаторов мощностей, для которых месячная подписка будет обходиться в размере $28.
Как говорят сами разработчики, их предложение владельцам ферм выгоднее, чем майнинг криптовалют в современных условиях, поэтому недостатка в желающих предоставить мощности для игрового применения быть не должно.
Стоит подчеркнуть, что в отличие от большинства облачных игровых сервисов, технология Vectordash не ограничивается каким-то конкретным списком игр. Пользователи имеют возможность запускать на «облачных» GPU любые игры из своей библиотеки Steam без необходимости их инсталляции. В случае стабильного интернет-канала Vectordash обещает своим клиентам качественный геймплей с частотой 60 кадров в секунду в разрешениях 1080p и 4K.
Сейчас сервис Vectordash работает в режиме раннего доступа и предлагает свои услуги только для пользователей на восточном и западном побережье США. Но в дальнейшем компания нацелена на широкое распространение своей технологии.
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