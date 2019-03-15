Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны

Компания Valve представила новую версию Steam Link Anywhere, в бета-версии которой появилась возможность потоковой трансляции игр на любые устройства, подключенные к интернету. Как напоминает Pocket-lint, изначально Steam Link представлял собой аппаратно-программное решение. Однако затем Valve отказалась от использования дополнительных условий в пользу ПО.

Потоковая трансляция была возможна на устройства в одной Wi-Fi-сети. В новой версии Stream Link Anywhere передача игр возможна на любое Android-устройство, подключенное к интернету (есть также приложение для компьютеров Raspberry Pi). Конечно, потребуется качественное и быстрое интернет-соединение.

Чтобы опробовать нововведение, обновите клиент Steam для ПК до бета-версии младше 13 марта и следуйте инструкциям. На Android-устройство необходимо установить приложение Steam Link (также в бета-версии).