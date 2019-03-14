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32-Мп селфи-камера и чип Kirin 710: представлен смартфон Huawei Nova 4e
15:54 14.03.2019 |
Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Nova 4e с операционной системой Android 9.0 (Pie), дополненной фирменной надстройкой EMUI 9.0.
В аппарат установлен процессор Kirin 710, содержащий восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Графическая подсистема использует контроллер ARM Mali-G51 MP4.
6,15-дюймовый дисплей обладает разрешением Full HD+ (2312 × 1080 точек). В небольшом каплевидном вырезе в верхней части панели расположена 32-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
Основная камера выполнена в виде тройного блока, объединяющего 24-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, а также модули с 8 млн и 2 млн пикселей. Кроме того, сзади установлен сканер отпечатков пальцев.
Смартфон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C, флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт и слотом microSD.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3340 мА·ч. Габариты составляют 152,9 × 72,7 × 7,4 мм, вес - 159 граммов. Реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD).
Модель Nova 4e будет предлагаться в версиях с 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти по ориентировочной цене 300 и 340 долларов США.
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