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HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
13:29 14.03.2019 |
Компания HP в мае начнёт продажи нового портативного компьютера Pavilion x360 11, относящегося к сравнительно недорогим ноутбукам-трансформерам с сенсорным дисплеем.
Экран имеет размер 11,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1366 × 768 пикселей (формат HD). Крышку можно вращать на 360 градусов для использования устройства в планшетном режиме. Допускается управление при помощи специального пера.
Основой служит процессор Intel Pentium Silver N5000 поколения Gemini Lake. Чип содержит четыре ядра без поддержки многопоточности. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная - 2,7 ГГц. Обработкой графики занят встроенный ускоритель Intel UHD Graphics 605.
В арсенале компьютера - 4 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, интерфейсы USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A (×2), HDMI, слот microSD и стереофонические динамики.
Новинка имеет безвентиляторную конструкцию, благодаря чему не производит никакого шума при работе. Операционная система - Windows 10. Весит устройство приблизительно 1,2 килограмма.
Приобрести ноутбук-трансформер Pavilion x360 11 можно будет за 400 долларов США.
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