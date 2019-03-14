Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
11:38 14.03.2019 |
Технологии искусственного интеллекта порой находят весьма неожиданные применения. Например, в Дубае представили «умные» камеры, которые будут замерять уровень счастья посетителей центров обслуживания клиентов управления по дорогам и транспорту Дубая (RTA). Данные центры выдают права на управление транспортными средствами, занимают регистрацией автомобилей и оказывают прочие подобные услуги населению.
Данное управление, представляя в минувший понедельник новую систему, отметило, что она будет полагаться на высокоточные камеры с технологией искусственного интеллекта. Устройства подключаются по Wi-Fi либо Bluetooth и способны снимать со скоростью 30 кадров в секунду с расстояния в 7 метров.
Отмечается, что представленная технология будет анализировать выражение лица клиентов до и после оказания им услуг центра. В результате система в реальном времени будет оценивать уровень удовлетворённости клиентов и мгновенно оповещать сотрудников, если «индекс счастья» окажется ниже определённого уровня. В этом случае можно будет предпринимать необходимые действия для восстановления уровня удовлетворённости клиентов.
Также отмечается, что система будет лишь анализировать эмоции на лицах пользователей, но не будет хранить фотографии. Благодаря этому не будет нарушена конфиденциальность клиентов RTA, ведь система будет работать без их ведома, чтобы избежать искажения получаемых данных об эмоциях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Утихомирить «титушек»: Почему Билецкий с Карасем рассердили Госдеп
ТОП-НОВОСТИ
|В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс
|В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными
|Снятие с выборов Зеленского во втором туре открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 лучших городов для жизни
|31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
|32-Мп селфи-камера и чип Kirin 710: представлен смартфон Huawei Nova 4e
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
Это интересно
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США