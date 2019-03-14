В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей

Технологии искусственного интеллекта порой находят весьма неожиданные применения. Например, в Дубае представили «умные» камеры, которые будут замерять уровень счастья посетителей центров обслуживания клиентов управления по дорогам и транспорту Дубая (RTA). Данные центры выдают права на управление транспортными средствами, занимают регистрацией автомобилей и оказывают прочие подобные услуги населению.

Данное управление, представляя в минувший понедельник новую систему, отметило, что она будет полагаться на высокоточные камеры с технологией искусственного интеллекта. Устройства подключаются по Wi-Fi либо Bluetooth и способны снимать со скоростью 30 кадров в секунду с расстояния в 7 метров.

Отмечается, что представленная технология будет анализировать выражение лица клиентов до и после оказания им услуг центра. В результате система в реальном времени будет оценивать уровень удовлетворённости клиентов и мгновенно оповещать сотрудников, если «индекс счастья» окажется ниже определённого уровня. В этом случае можно будет предпринимать необходимые действия для восстановления уровня удовлетворённости клиентов.

Также отмечается, что система будет лишь анализировать эмоции на лицах пользователей, но не будет хранить фотографии. Благодаря этому не будет нарушена конфиденциальность клиентов RTA, ведь система будет работать без их ведома, чтобы избежать искажения получаемых данных об эмоциях.