Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 20:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый метаматериал поглощает до 94 % шума от воздушных потоков: реактивные двигатели могут стать бесшумными
09:44 14.03.2019 |
Группа инженеров-акустиков из Бостонского университета создала интересный метаматериал, который может сделать бесшумными реактивные двигатели или поглотить до 94 % шума в воздушных потоках от многих других источников акустических помех. Это может быть шум от кондиционеров или тепловых пушек. Шум от вращающихся лопастей дронов или звуки со стороны оживлённой трассы и многое другое.
Самое интересное, что ничего сложного в изготовлении перспективного глушителя нет. Для опыта с приглушением звука от динамика, например, инженеры напечатали звукопоглощающую насадку на обычном 3D-принтере. Насадка представляет собой кольцо со спиралевидной окантовкой по краю. Форма глушителя может быть любой. Для звукопоглощающей стены вдоль трассы, например, это может быть шестиугольник, стену из которого легко и надёжно уложить на бетоном растворе.
Главная фишка разработки в том, что через неё свободно проходит воздух, но звук отправляется назад к источнику. Если подобные глушители расположить ниже лопастей дрона, то они не будут препятствовать созданию подъёмной силы, тогда как шум от вращающихся пропеллеров будет направлен в противоположную сторону от ушей наблюдателей. В лаборатории опытная установка показала высокую эффективность в поглощении шумов. Это позволило предположить, что открытие имеет неограниченные перспективы во всех сферах деятельности и жизни человека.
Доклад об открытии опубликован в издании Physical Review за январь 2019 года. В создании разработки принимали участие Реза Гаффаривардаваг (на фото в центре), Стефан Андерсон (слева), Ксин Занг (по центру выше) и Джейкоб Николайчук (справа).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Утихомирить «титушек»: Почему Билецкий с Карасем рассердили Госдеп
ТОП-НОВОСТИ
|В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс
|В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными
|Снятие с выборов Зеленского во втором туре открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 лучших городов для жизни
|31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
|32-Мп селфи-камера и чип Kirin 710: представлен смартфон Huawei Nova 4e
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
Это интересно
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США