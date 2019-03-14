Новый метаматериал поглощает до 94 % шума от воздушных потоков: реактивные двигатели могут стать бесшумными

Группа инженеров-акустиков из Бостонского университета создала интересный метаматериал, который может сделать бесшумными реактивные двигатели или поглотить до 94 % шума в воздушных потоках от многих других источников акустических помех. Это может быть шум от кондиционеров или тепловых пушек. Шум от вращающихся лопастей дронов или звуки со стороны оживлённой трассы и многое другое.

Самое интересное, что ничего сложного в изготовлении перспективного глушителя нет. Для опыта с приглушением звука от динамика, например, инженеры напечатали звукопоглощающую насадку на обычном 3D-принтере. Насадка представляет собой кольцо со спиралевидной окантовкой по краю. Форма глушителя может быть любой. Для звукопоглощающей стены вдоль трассы, например, это может быть шестиугольник, стену из которого легко и надёжно уложить на бетоном растворе.





Главная фишка разработки в том, что через неё свободно проходит воздух, но звук отправляется назад к источнику. Если подобные глушители расположить ниже лопастей дрона, то они не будут препятствовать созданию подъёмной силы, тогда как шум от вращающихся пропеллеров будет направлен в противоположную сторону от ушей наблюдателей. В лаборатории опытная установка показала высокую эффективность в поглощении шумов. Это позволило предположить, что открытие имеет неограниченные перспективы во всех сферах деятельности и жизни человека.

Доклад об открытии опубликован в издании Physical Review за январь 2019 года. В создании разработки принимали участие Реза Гаффаривардаваг (на фото в центре), Стефан Андерсон (слева), Ксин Занг (по центру выше) и Джейкоб Николайчук (справа).