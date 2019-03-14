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Facebook пережил крупнейшие в своей истории сбои в работе
08:25 14.03.2019 |
В работе "Фейсбука" и "Инстаграма" произошел сбой, затронувший пользователей по всему миру. Сбой задел также мессенджер "Фейсбука" и WhatsApp.
Пока не ясно, что привело к сбою работы этих соцсетей и мессенджеров.
Для компании Facebook это самый серьезный сбой в работе за ее историю, он продолжался большую часть дня в среду.
Последний раз компания переживала похожие проблемы в 2008 году, когда у нее было 150 млн пользователей. Сейчас их около 2,3 млрд.
"Мы в курсе того, что некоторые люди испытывают затруднения в пользовании приложениями компании Facebook, - говорится в ее заявлении. - Мы работаем над тем, чтобы разрешить эти проблемы как можно скорее".
Хотя главная страница соцсети "Фейсбук" была доступна, многие пользователи сообщали, что не могли ничего там постить.
Пользователи "Инстаграма" говорят, что не могли обновлять ленту и добавлять новые фотографии.
Согласно данным сервиса Downdetector, следящего за работой популярных сетей, проблема была глобальной.
По некоторым наблюдениям, сбой в работе начался около 16:00 по Гринвичу (19:00 мск).
Проблемы бизнеса
Сбои также были отмечены в принадлежащем этой компании приложении Workplace, которое предназначено для делового общения.
Дизайнер из Буэнос-Айреса Ребекка Букер сказала в интервью Би-би-си, что эти сбои серьезно повлияли на ее работу.
"Фейсбук" для личного пользования - это еще ладно. Но, что делать, когда мы полагаемся на такую крупную компанию в своей работе? - говорит она. - Я пытаюсь связаться со своей командой в Нью-Йорке, но за исключением электронной почты, мы общаемся лишь при помощи Workplace".
Сбои в работе "Фейсбука" и "Инстаграма" произошли в то самое время, когда в США и других странах идут дебаты среди политиков о необходимости разделить компанию Facebook и другие подобные крупные фирмы на составные части.
Элизабет Уоррен, которая надеется стать кандидатом от Демократической партии США на следующих президентских выборах, сказала в интервью New York Times, что ее беспокоят политическое влияние и экономическая мощь этих компаний.
"Нам не следует позволять этому поколению крупных технологических компаний использовать свое политическое влияние для изменения правил в свою пользу, а свою финансовую мощь - чтобы уничтожать или скупать потенциальных конкурентов", - заявила Элизабет Уоррен.
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