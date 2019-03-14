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Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
23:43 13.03.2019 |
К своему 120-летию концерн Fiat подготовил концепт-кар Centoventi - его название в переводе с итальянского означает «Сто двадцать». Это крохотный электромобиль длиной всего 3,6 метра - довольно невзрачный на вид, но очень оригинальный по задумке.
Его главная особенность - невероятно широкие возможности кастомизации. Причем они касаются не только интерьера и экстерьера, но и технической начинки.
Fiat Concept Centoventi создан как прообраз очень доступного электромобиля. Поскольку самая дорогая часть электромобиля - это его тяговая батарея, то у Centoventi ее емкость намеренно сделана небольшой.
Запас хода составляет всего 100 километров, но его можно нарастить, купив или арендовав дополнительные батареи - например, на время отпуска. Дополнительные три батареи ставятся под днищем - их задвигают на место по специальным рельсам. Еще однe батарею можно установить под сиденьем. Таким образом, максимальный запас хода можно нарастить до 500 километров.
Предполагается, что такая машина будет сходить с конвейера в единственной расцветке - серо-металлической, и даже без крыши над головами седоков. Но затем владелец сможет кастомизировать ее у дилера.
Предусмотрено целых четыре варианта крыши: складная тканевая, жесткая поликарбонатная, повышенная со встроенным багажником и обычная жесткая, но со встроенной солнечной батареей. Также можно будет выбрать один из четырех вариантов бампера, колпаков на колеса и цветных пленок для декорирования кузова. А на пятой двери может быть размещен монитор - во время стоянки на них можно выводить свои сообщения из соцсетей, либо сдать площадь в аренду под рекламу.
Наиболее технически сложные опции можно будет установить только у дилера - например, пятую дверь с монитором, бампера, жесткую крышу, большой 20-дюймовый щиток приборов или дополнительный аккумулятор.
А вот все остальное владелец машины может сделать сам: установить по своему вкусу дверные карманы, держатели для бумаг, подстаканники, акустические системы, поменять обивку сидений или даже заменить правое переднее кресло боксом для груза или детским сиденьем. Передняя панель испещрена сотнями крепежных отверстий - новые аксессуары можно крепить, словно блоки в конструкторе Lego.
Фиатовцы говорят, что такая машина могла бы стать самым дешевым электромобилем на рынке. А еще не исключено, что незамысловатую внешность концепта примерит на себя бюджетный хэтчбек Fiat Panda четвертого поколения.
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