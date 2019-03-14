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Цены на игровые мониторы падают, и это только начало
09:24 13.03.2019 |
Приятные новости приходят с рынка игровых мониторов: дело идёт к тому, что в ближайшее время подобное оборудование заметно подешевеет. Ключевую роль в таких переменах, как это обычно и бывает, должны сыграть китайские производители. Дело в том, что до недавних пор выпуск высокочастотных панелей был сосредоточен в руках трёх крупных компаний: Samsung, LG и AU Optronics. Но теперь своё внимание на этот прибыльный рынок обратили сразу несколько китайских производителей, что неизбежно приведёт к обострению конкуренции и дальнейшему снижению цен.
В числе компаний, которые уже начали крупносерийный выпуск панелей для игровых мониторов с высокой частотой обновления, называются такие китайские производители, как BOE Technology, CPC-Panda LCD Technology и China Star Optoelectronics Technology. Эти компании смогли получить под расширение спектра выпускаемой продукции государственные инвестиции и теперь рассчитывают агрессивно вторгнуться на перспективный и высокодоходный рынок панелей для мониторов с частотой обновления 144 Гц. Первый удар готовится нанести BOE, которая имеет в своём распоряжении 11 производственных линий, одна из которых - расположенная в городском округе Хэфей передовая линия по выпуску TFT LCD поколения 10.5.
В отчёте аналитической компании Sigmaintell Consulting говорится, что цены на панели для игровых мониторов в течение 2018 года уже упали в среднем на 10 %, а за первые месяцы 2019 года - ещё на 5 %. Однако ожидается, что дальше снижение цен пойдёт куда более быстрыми темпами, потому что китайские производители смогут заметно увеличить общие объёмы выпуска панелей.
В 2018 году на рынок было поставлено 6,1 млн высокочастотных панелей для игровых мониторов. В наступившем же году прогнозируется рост предложения как минимум на 60 %. Samsung собирается отгрузить 5,5 млн панелей, AUO - 2,8 млн панелей и LG - 0,7 млн панелей. К этому можно смело прибавить дополнительный миллион панелей, которые выпустит китайская BOE, что в сумме вполне может привести даже к кризису перепроизводства. В любом случае, столь резкий рост предложения не сказаться на ценах попросту не сможет.
Таким образом, игровые мониторы с частотой обновления экрана 144 Гц в ближайшее время вполне могут перейти из разряда оборудования относительно высокого класса в категорию ширпотреба. А это в свою очередь даст толчок к распространению более продвинутых моделей с частотой 240 Гц.
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