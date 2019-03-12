Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.

Компания Facebook обратилась в суд с просьбой о взыскании $75 тыс. убытка, нанесенного деятельностью двух киевлян - разработчиков программного обеспечения в компании Web Sun Group - Глеба Случевского и Андрея Горбачева.

Как сообщается в тексте иска, опубликованного на открытой платформе для публикаций Scribd, Г.Случевский и А.Горбачев занимались кражей личных данных пользователей соцсети при помощи недобросовестной рекламы и онлайн-тестов.

"В 2017 и 2018 гг. ответчики Глеб Случевский и Андрей Горбачев использовали мошеннические веб-приложения, предназначенные для обмана своих пользователей при помощи установки вредоносных расширений браузера. Вредоносные расширения позволили ответчикам похищать информацию из профилей социальных сетей пользователей приложения и вставлять рекламу, когда пользователи приложения посещали различные сайты социальных сетей, включая Facebook", - заявили в Facebook.

В частности, собиралась общедоступная информация о профилях пользователей (имя, пол, возрастной диапазон, фото профиля) и личная, в т.ч. список друзей с различных сайтов социальных сетей.

Как сообщают в компании, Facebook идентифицировал ответчиков и их схему посредством расследования злонамеренных расширений и отключил все известные учетные записи ответчиков еще в 2018 году.

"В общей сложности ответчики скомпрометировали около 63 тыс. браузеров, используемых пользователями Facebook, и нанесли Facebook более $75 тыс. убытков", - подчеркивают в Facebook, отмечая, что компания планирует добиться судебного запрета для ответчиков на использование соцсети, работу с ней, а также возмещение нанесенного компании ущерба, включая затраты на адвокатов и судебные издержки.

Как отмечается в тексте иска, А. Горбачев и Г.Случевский использовали такие приложения как "Супертест", FQuiz, "Мегатест" и "Печенка", а также ряд фейковых профилей в соцсети для распространения мошеннического ПО.

Используя те же вредоносные расширения, которые устанавливались пользователями приложения, ответчики также могли вставлять несанкционированную рекламу в новостную ленту пользователей приложения и на места рекламных баннеров в других социальных сетях.

В Facebook ответчиков связывают с украинской ІТ-компанией Web Sun Group, при этом, в тексте иска Г.Случевский назван ее основателем.

Web Sun Group уже более девяти лет работает с технологическими и web-проектами, начиная со стадии pre-seed до стадии выхода на рынок, в том числе с сетевой рекламой и стартапами.

