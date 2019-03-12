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Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю
09:23 11.03.2019 |
Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, успешно приводнился в Атлантическом океане в 450 км от мыса Канаверал (Флорида).
Капсулу ожидало в районе приводнения спасательное судно "Серчер". Парашюты космического корабля раскрылись успешно. Сейчас идет операция по погрузке и транспортировке капсулы к мысу Канаверал.
По словам специалистов НАСА, возвращение космического корабля было самым важным элементом испытаний, поскольку потенциально это наиболее опасная часть полета.
Ученые хотели проверить, насколько хорошо защитит будущий экипаж теплозащитная оболочка корабля.
В отличие от более ранних "шаттлов", оболочка которых состояла из заменяемых пластин, на этом корабле она цельная.
Однако конструкция корабля предполагает, что некоторые отдельные узлы сильнее подвергаются воздействию высоких температур при снижении в плотных слоях атмосферы.
Поэтому на этой капсуле было установлено множество датчиков, измеряющих влияние высоких внешних температур на корпус и будущих членов экипажа.
На борту космического корабля в ходе испытательного полета не было экипажа, в космос летал манекен, покрытый всевозможными датчиками.
Crew Dragon провел неделю в стыковке с МКС.
Теперь специалисты будут изучать данные, полученные в ходе полета, и в случае положительных результатов НАСА может одобрить будущие полеты с экипажами на борту уже в этом году.
Первый подобный полет может состояться уже в июле, хотя велика вероятность того, что дата будет перенесена, так как анализ данных нынешнего полета к МКС может занять достаточно долгое время.
С тех пор как восемь лет назад США перестали использовать шаттлы, американцы не могли самостоятельно отправлять своих астронавтов в космос и полагались на Россию и ее ракеты-носители "Союз".
НАСА надеется, что эта ситуация изменится благодаря усилиям двух коммерческих компаний.
Кроме SpaceX, НАСА также частично финансирует Boeing, который разрабатывает свой собственный космический корабль Starliner.
Ожидается, что Starliner будет впервые запущен в космос в апреле этого года, также без экипажа.
НАСА надеется, что в будущем сможет покупать пассажирские места у этих компаний, чтобы отправлять астронавтов на МКС.
Но так как речь идет о коммерческих компаниях, они смогут также продавать пассажирские места и частным лицам.
В НАСА уже решили, кто из их астронавтов отправится в космос на Crew Dragon после того, как ракета и корабль пройдут дополнительные испытания.
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