Sony объяснила, почему у телефонов Xperia не было лучшей оптики

Не так уж и много производителей могут похвастать наличием бизнеса по выпуску компонентов для своих смартфонов. Вместе с тем многие критически важные компоненты телефонов Samsung выпускаются её многочисленными подразделениями, и то же самое можно сказать об экранах и батареях в смартфонах компании LG.

На этом фоне выглядит странным то, что в телефонах Xperia не использовался в полной мере опыт Sony в области обработки изображений. Недавно топ-менеджер Sony объяснил причины сложившейся ситуации, назвав внутренний конфликт между подразделениями в качестве ключевой причины столь печального положения дел.

Чтобы быть справедливым, необходимо отметить, что Sony находится в уникальном и непростом положении, имея бизнес, который производит не только датчики изображения, но и камеры. Вот почему на протяжении многих лет между командой Sony по обработке изображений и командой по производству средств мобильной связи возникали разногласия. Если вкратце, первой из них не хотелось, чтобы последняя создала смартфон с качественной оптикой по цене $800, что сделало бы ненужной камеру стоимостью $3000.

Но это всё в прошлом, сообщил ресурсу Trusted Reviews старший менеджер Sony по глобальному маркетингу Адам Марш (Adam Marsh). После смены руководства Sony более или менее преодолела трения между этими двумя конкурирующими подразделениями. Проблему решили очень просто, генеральный директор Sony Кенитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida) назначил бывшего руководителя Digital Imaging Кимио Маки (Kimio Maki) главой Sony Mobile.

В результате появился Xperia 1, ставший первым телефоном Sony с технологией Eye AF, имеющейся у камер Sony Alpha. Естественно, на нормализацию ситуации уйдёт некоторое время, но появилась надежда на то, что будущие телефоны Xperia в конечном итоге получат некоторые, хотя и не все технологии, используемые в цифровых камерах Sony.