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Представлен смартфон Meizu Note 9: 48-Мп камера, экран Full HD+ и ёмкая батарея
12:00 06.03.2019 |
Компания Meizu, как и ожидалось, представила сегодня, 6 марта, производительный смартфон Note 9, продажи которого начнутся в ближайший понедельник.
Аппарат оборудован экраном Full HD+ с разрешением 2244 × 1080 точек. В верхней части этой 6,2-дюймовой панели имеется небольшой вырез для фронтальной 20-мегапиксельной камеры с максимальной диафрагмой f/2,0. Дисплей занимает 89,23 % площади лицевой поверхности, а яркость достигает 450 кд/м2.
Основная камера получила двухмодульную конфигурацию. Задействованы блок с 48-мегапиксельным датчиком Samsung GM1 и максимальной диафрагмой f/1,7, а также вспомогательный 5-мегапиксельный блок. На тыльной панели корпуса расположен сканер отпечатков пальцев.
Смартфон несёт на борту процессор Snapdragon 675 с восемью вычислительными ядрами Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Adreno 612. Аппарат получает питание от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч.
В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 153,1 × 74,4 × 8,65 мм, вес - 169,7 грамма.
На смартфон инсталлирована операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой Flyme 7.2. Возможна установка двух SIM-карт. Предусмотрены следующие версии Meizu Note 9:
* 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт - $210;
* 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $240;
* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт - $240.
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