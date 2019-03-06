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Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
16:59 05.03.2019 |
Китайская компания OPPO представила производительный смартфон F11 Pro, функционирующий под управлением операционной системы ColorOS 6 на основе Android 9 Pie.
Новинка получила безрамочный дисплей без выреза и отверстия, а фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля-перископа. Экран имеет размер 6,53 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. Утверждается, что панель занимает 90,9 % площади лицевой поверхности.
Основная камера построена по двойной схеме: она совмещает 48-мегапиксельный сенсор и вспомогательный датчик с 5 млн пикселей. Селфи-камера может делать снимки с разрешением 16 млн пикселей. Дактилоскопический сканер установлен на тыльной панели корпуса.
Внутри аппарата бьётся кремниевое «сердце» MediaTek Helio P70. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, а также графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3.
Предусмотрены конфигурации с 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти, а вместимость флеш-накопителя может составлять 64 Гбайт и 128 Гбайт.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Технология быстрой зарядки VOOC 3.0 позволяет восполнить запас энергии с 0 % до 100 % приблизительно за 80 минут.
Смартфон OPPO F11 Pro будет доступен в двух вариантах цветового исполнения - Thunder Black и Aurora Green. Цена пока не называется.
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