Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

Китайские ученые разработали технологию, которая позволяет невооруженным глазом видеть предметы в инфракрасном диапазоне, фактически наделяя человека способностью видеть в темноте. Примерно такой же эффект дают приборы ночного видения.

Для этого достаточно нанести на сетчатку глаза тонкий слой наночастиц, которые заставляют фоторецепторы реагировать на инфракрасное излучение, обычно находящееся за пределами видимого спектра.

Технология, разработанная в Научно-техническом университете Китая, успешно прошла испытания на мышах, и есть все основания полагать, что она окажется не менее эффективной для человеческого глаза.

У мышей способность воспринимать невидимые инфракрасные лучи сохранялась на протяжении нескольких недель после нанесения препарата - при этом почти никаких побочных эффектов обнаружено не было.

Правда, пока что единственный способ включить ночное видение - это инъекция наночастиц напрямую в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем для этого будет достаточно обычных глазных капель.

Змеиное зрение

Экран, на котором вы читаете этот текст, преобразует поступающие к нему электрические сигналы в излучение определенного цвета и интенсивности.

Наша сетчатка работает с точностью до наоборот: падающий на нее свет она преобразует в электрические сигналы, поступающие в мозг. Делают это расположенные на внутренней оболочке глаза фоторецепторы - так называемые палочки и колбочки.

Однако их чувствительность очень ограничена: видимый свет составляет ничтожную часть электромагнитного спектра, расположенную между инфракрасным (тепловым) и ультрафиолетовым диапазонами излучения. Большая же часть волн остается для нас невидимой.

Некоторым животным повезло больше. Например, комары, а также некоторые виды змей и рыб обладают способностью видеть в инфракрасном диапазоне. Это позволяет им охотиться по ночам или в холодных водоемах: теплокровная добыча выглядит контрастно на более прохладном фоне.

Человечество давно научилось имитировать эту способность при помощи приборов ночного видения, которые широко используют охотники, военные и спасатели.

Аппаратура улавливает невидимое человеком инфракрасное излучение и чуть укорачивает волны, делая их доступными для восприятия.

Впрочем, приборы ночного видения довольно громоздки, а кроме того, совершенно бесполезны в дневное время.

Разработанные китайскими учеными наночастицы покрыты молекулами белка, которые работают по тому же принципу, только наносятся напрямую на фоторецепторы. Они обволакивают палочки и колбочки, переводя невидимое излучение в видимую, зеленоватую часть спектра.

Супермыши

На мышах эксперимент сработал отлично. Подопытные начинали видеть в инфракрасном диапазоне, при этом прекрасно сохраняя обычное зрение, несмотря на незначительное внешнее помутнение глаз.

Через несколько недель наночастицы естественным образом вымывались из организма, и "супермыши" вновь превращались в обычных грызунов.

Поскольку зрительный аппарат мышей похож на человеческий, ученые уверены, что технология должна сработать и на людях. А в будущем, возможно, поможет и разработать лекарство от дальтонизма.

Но сначала нужно решить две существенные технические проблемы.

Во-первых, разработанные наночастицы помогают видеть лишь самые длинные инфракрасные лучи, а тепловое излучение состоит из фотонов более низкой энергии. Его улавливать технология пока не научилась, хотя это лишь вопрос времени.

А во-вторых, в отличие от рыб, лягушек и змей, люди - теплокровные, и пока неизвестно, как "инфракрасное зрение" будет воспринимать тепло нашего собственного тела.

Не исключено, что мы вообще потеряем способность видеть, поскольку коротковолновые шумы будут блокировать все остальные зрительные сигналы.
 

ПО РУБРИКАМ

12:30 Cправочный курс гривни вырос на 4,93 коп. до 26,7713 грн

11:27 Биржи АТР закрылись 5 мерта разнонаправленно на новостях из Китая

11:12 Курсы валют по карточным операциям на 05.03.19

11:09 Остатки средств на корсчетах банков 05.03.19

11:03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.03.19

10:39 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.19

10:08 1 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39,4 млн до $207,7 млн

10:03 НБУ продал 4 марта банкам депозитные сертификаты на 20,5 млрд гривен

09:35 НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке

07:54 Цена на золото коррекционно растет после снижения на новостях о США и КНР

07:49 Евро 5 марта дешевеет к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

07:36 Биржи США 4 марта закрылись спадом на фоне приближения торговой сделки с Китаем

04.03 Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались

04.03 Рынок акций Украины начал торговую неделю умеренным ростом

04.03 Депозитные ставки для физлиц 04.03.19

• дальше…

14:05 Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных

10:33 HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США

10:02 Численность занятого населения в Китае впервые падает

09:51 Китай снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 6-6,5% против 6,6% в 2018 г

09:39 ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро

09:10 Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время

08:41 Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2

08:37 Мадрид и Лондон подписали договор против вывода налогов через Гибралтар

08:34 Макрон предложил создать европейское агентство по защите демократии

08:30 «Виолончелиста Путина» обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм

08:22 В США конгрессмены требуют доступ к деталям переговоров Трампа и Путина

08:16 В США начали новое расследование в отношении Трампа

08:07 Трамп грозит лишить Индию и Турцию торговых преференций

08:01 Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за Украины

04.03 США вернули представительству ЕС высший дипломатический статус

• дальше…

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

• дальше…

12:01 Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

08:58 Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

04.03 Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

04.03 Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением

04.03 НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

04.03 Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

04.03 Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника

04.03 Террористическая тактика. Решаться ли оккупанты на «предвыборное наступление» на Донбассе

01.03 Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн - замглавы СБУ

01.03 В погоне за синергией. Когда Гриценко возглавит «Самопомич»

01.03 Десант в рясах: Чем известны российские политтехнологи, которых связывают с Тимошенко

01.03 Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом» активов в Крыму - Коболев

01.03 Садовый решил снять свою кандидатуру с выборов Президента в пользу Гриценко

01.03 Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

01.03 Антидот от Зеленского. Как сыграет на парламентских выборах «джокер» Вакарчук

• дальше…

13:58 Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве

12:59 Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

10:56 Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки

09:46 Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

04.03 Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу

04.03 Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

04.03 Космический корабль «Драгон» компании Space X успешно состыковался с МКС

01.03 Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники

01.03 Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов

01.03 Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений

01.03 BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили

01.03 ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей

28.02 Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

28.02 Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч

• дальше…

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно