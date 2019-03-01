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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов

 

Хотя производители и сотовые операторы хотели, чтобы предстоящее развёртывание сотовых сетей 5G стало центральным элементом выставки MWC 2019, нельзя отрицать, что изгибаемые смартфоны привлекли гораздо больше внимания общественности. После того, как Samsung и Huawei показали свои реальные продукты, другие производители вроде TCL, OPPO и Motorola продемонстрировали прототипы или рассказали о своих планах. Любопытно, что Xiaomi, которая прорекламировала собственный любопытный прототип одной из первых, решила не привозить складные решения на MWC. Компания явно придерживается более осторожного подхода в продвижении новой технологии.

Представитель Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung) в беседе с Venture Beat объяснил это тем, что компания считает технологию и рынок не готовыми к выпуску коммерческих решений, и потому не собирается пока делать анонсов. Показанное ранее видео, на котором президент компании Линь Бин (Lin Bin) складывает смартфон втрое, было призвано лишь сообщить, что компания работает с различными форматами устройств и добилась некоторого прогресса в этом отношении.


Заявление Xiaomi подразумевает, что, по мнению компании, технология пока ещё не позволяет создавать достаточно надёжные и привлекательные аппараты. Несмотря на восторги и интерес публики, которые вызвали новые смартфоны, многие обратили внимание и на недостатки в виде складок на экранах Galaxy Fold и Mate X в месте изгибов, существенного зазора у Fold в сложенном состоянии, закономерного отсутствия привычного твёрдого защитного стекла и так далее. Не говоря уже о том, что цены передовых аппаратов начинаются с $2000.

Вместо этого Xiaomi пока делает главную ставку на 5G как очередную и близкую к воплощению технологию. Хотя скептики сомневаются в значительном влиянии 5G на смартфоны в ближайшем будущем, Донован Сунг считает иначе. Он отметил, что стандарт связи 4G позволил появиться новым приложениям и сервисам на мобильных устройствах - например, потоковому видео. Он считает, то же самое произойдёт и с 5G, но пока никто не знает в полной мере, какую форму примут эти новые службы.
По материалам: 3DNews
 

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