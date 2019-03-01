Финансовые новости
- |
- 01.03.19
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
13:18 01.03.2019 |
Компания Google сообщила о добавлении в свою программу улучшения безопасности приложений (Application Security Improvement, ASI) шести дополнительных уведомлений об уязвимостях.
ASI представляет собой сервис по выявлению потенциальных проблем с безопасностью в приложениях, загружаемых разработчиками в Google Play. Если в загруженном в магазин приложении обнаруживается уязвимость, разработчик получает через Google Play Console соответствующее уведомление и подробную инструкцию по ее исправлению. В некоторых случаях для разработчиков устанавливаются сроки по исправлению проблемы.
Если в процессе автоматического сканирования никаких проблем выявлено не было, приложение проходит стандартное тестирование и публикуется в Google Play.
В настоящее время в ASI предусмотрено 24 программы, устанавливающие для разработчиков сроки по исправлению уязвимостей, и 7 программ, которые только предупреждают о выявленной проблеме, но не устанавливают никаких сроков. 6 из 24 программ были добавлены Google в 2018 году.
Несколькими днями ранее Google также сообщила об обновлении своего решения безопасности Google Play Protect, в фоновом режиме сканирующего систему в поисках вредоносных приложений. Как пояснили в компании, теперь сканер будет активирован по умолчанию для всех пользователей Google Play, а также отображать предупреждение при открытии нового, редкостного или потенциально вредоносного приложения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как Кабмин «сотой долей» бьет по рукам облгазы
|Антидот от Зеленского. Как сыграет на парламентских выборах «джокер» Вакарчук
|Нацбанк развернул курс доллара на межбанке
|«Размыть» Тимошенко: Зачем Садовой сливается с Гриценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
Это интересно
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
|Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей
|Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов
|Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
|Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
|Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч