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Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
16:22 28.02.2019 |
Как и предполагалось, китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 7 Pro - модель среднего уровня на программной платформе Android 9.0 (Pie) с фирменной надстройкой MIUI 10.
Новинка получила 6,3-дюймовый безрамочный экран, занимающий 81,37 % площади фронтальной поверхности. Применена панель Full HD+ (2340 × 1080 точек) с небольшим каплевидным вырезом в верхней части. Яркость достигает 450 кд/м2, контрастность - 1500:1. Обеспечивается 84-процентный охват цветового пространства NTSC. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5.
Лицевая камера снабжена 13-мегапиксельным сенсором. Функция AI Face Unlock обеспечивает идентификацию пользователей по лицу. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока: он объединяет 48-мегапиксельный модуль с сенсором Sony IMX586, максимальной диафрагмой f/1,79 и фазовым автофокусом, а также вспомогательный 5-мегапиксельный модуль.
«Сердце» смартфона - процессор Snapdragon 675. Он включает восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.
В аппарате реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD). Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, тыльный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный передатчик, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников.
Новинка весит 186 граммов, имея размеры 159,21 × 75,21 × 8,1 мм. Установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки Quick Charge 4.
В продажу Redmi Note 7 Pro поступит в марте. Покупателям будут предложены версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Цена - 200 и 240 долларов США.
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