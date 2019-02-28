Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту
08:16 28.02.2019 |
27 февраля в 23:37 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с первыми спутниками глобальной системы интернет-доступа OneWeb.
Проект OneWeb предполагает формирование космической группировки из нескольких сотен небольших аппаратов. Система будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В течение ближайших лет OneWeb сможет обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру.
Запуск первых аппаратов системы несколько раз откладывался. И вот, наконец, спутники отправились в космос. Сообщается, что шесть аппаратов OneWeb выведены на орбиту с высотой около 1000 км и наклонением 87,77 градуса.Предстоящие запуски спутников OneWeb будут осуществляться с космодромов Куру, Восточный и Байконур.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не могут раскачать курс доллара на межбанке – мешают покупатели гособлигаций
|НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно
|КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении
|Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
|Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей
|Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов
|Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
|Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
Это интересно
|Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
|«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества
|Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi