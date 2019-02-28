Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту

27 февраля в 23:37 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с первыми спутниками глобальной системы интернет-доступа OneWeb.

Проект OneWeb предполагает формирование космической группировки из нескольких сотен небольших аппаратов. Система будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В течение ближайших лет OneWeb сможет обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру.

Запуск первых аппаратов системы несколько раз откладывался. И вот, наконец, спутники отправились в космос. Сообщается, что шесть аппаратов OneWeb выведены на орбиту с высотой около 1000 км и наклонением 87,77 градуса.

Предстоящие запуски спутников OneWeb будут осуществляться с космодромов Куру, Восточный и Байконур.