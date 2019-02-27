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Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
14:48 26.02.2019 |
Бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, показал на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне (Испания) уникальное мобильное устройство - гаджет под названием Nubia Alpha.
Разработчики называют новинку «носимым смартфоном». Устройство представляет собой гибрид «умных» наручных часов и мобильного телефона.
Гаджет предназначен для ношения на запястье. Главная особенность новинки - гибкий дисплей с диагональю 4 дюйма, который опоясывает руку. Экран обладает разрешением 960 × 192 точки и соотношением сторон 36:9.
Устройство поддерживает сенсорное и жестовое управление. Рядом с экраном располагается 5-мегапиксельная камера для видеотелефонии и фотосъёмки.
Основой служит процессор Snapdragon Wear 2100. В состав этого изделия входят адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Объём оперативной памяти составляет только 1 Гбайт.
Гаджет несёт на борту флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт и набор датчиков для отслеживания физической активности пользователя. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 500 мА·ч, заряда которой, как утверждается, хватит на два дня работы.
В качестве программной платформы применяется некая кастомизированная операционная система. Часы имеют влагозащищённое исполнение.
В продажу новинка поступит в апреле. Версия с поддержкой сотовых сетей (технология eSIM) обойдётся в 550 евро, а за модификацию с поддержкой только Wi-Fi разработчик попросит 450 евро.
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